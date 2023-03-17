الصحة العالمية تكشف عن موعد التخلص من كوونا نهائيا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، إن المنظمة لديها الثقة بأنه يمكن الإعلان خلال العام الجاري عن انتهاء وباء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية تستدعي القلق.

وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، :"العالم ليس عند هذه النقطة بعد، حيث تم تسجيل حوالي 5 آلاف حالة وفاة الأسبوع الماضي، وهو عدد كبير جدا بالنسبة لمرض أصبح يمكن الوقاية منه وعلاجه".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأربعة الأخيرة هي أقل من مثيلاتها، عندما أعلنت المنظمة قبل ثلاث سنوات عن أن تفشي الفيروس يمثل وباء عالميا.

وأكد أدهانوم أنه ليست هناك إجابة حاسمة حتى الآن بشأن منشأ وأصل فيروس كورونا، واضاف أن المعلومات التي توفرت أخيرا من المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها هي بيانات ذات علاقة بالعينات المأخوذة من سوق ووهان بالصين في عام 2020.

وتابع أن العلماء من عدة دول قاموا بتحميل هذه البيانات وتحليها، وأنه بمجرد علم المنظمة قامت بالاتصال بالمركز الصيني، وطلبت مشاركة هذه البيانات معها ومع المجتمع العلمي العالمي، وبشكل عاجل حتى يمكن تحليها على نطاق أوسع.