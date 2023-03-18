15.6 مليار درهم قيمة 10 صفقات كبيرة منفذة في سوق أبوظبي منذ مطلع 2023

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 10 صفقات كبيرة بقيمة جاوزت 15.6 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2023 .



ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، تم تنفيذ الصفقات الكبيرة على عدد 321.14 مليون سهم من أسهم 3 شركات مدرجة وهي، "العالمية القابضة"، و"مجموعة ملتيبلاي"، و"غذاء القابضة".



واستحوذت "العالمية القابضة" على نصيب الأسد من الصفقات الكبيرة بواقع 5 صفقات حيث تم تنفيذ أول صفقة في منتصف يناير الماضي على عدد 8.3 مليون سهم بقيمة 3.37 مليار درهم.



كما شهد سهم "العالمية القابضة" تنفيذ صفقة كبيرة أخرى في فبراير الماضي على عدد 2.7 مليون سهم بقيمة 1.04 مليار درهم، إضافة إلى 3 صفقات خلال شهر مارس الجاري على عدد 23.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار درهم.



وشهد سهم "مجموعة ملتيبلاي" تنفيذ 4 صفقات كبيرة في فبراير الماضي لعدد 279.8 مليون سهم بقيمة 1.15 مليار درهم، بينما تم تنفيذ آخر الصفقات الكبيرة على سهم "غذاء القابضة" لعدد 6.5 مليون سهم بقيمة 533 مليون درهم.



وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.



والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.



ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.