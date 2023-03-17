المغرب.. تفاصيل مثيرة يكشفها مصدر أمني عن مقتل شرطي

أفاد مصدر أمني مغربي، اليوم (الجمعة)، إن جريمة القتل التي تعرض لها شرطي قبل أسبوعين كانت بدوافع إرهابية، نفذها 3 أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ومن جانبه؛ كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية حبوب الشرقاوي، إن الموقوفين الثلاثة أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش.

وبين انهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات التنظيم بمنطقة الساحل، قبل أن يتراجعوا بسبب نقص التمويل للسفر؛ ما دفعهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن، ووكالات بنكية، ومؤسسات مصرفية".

وتعود الجريمة إلى أوائل الشهر الحالي، عندما قام المشتبه بهم بإضرام النار عمداً في سيارة الشرطي الخاصة.