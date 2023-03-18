برلماني: لابد من الاستفادة من خبرات وطاقات المصريين بالخارج لدعم الوطن

ثمن النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان وزيرة الهجرة عن إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، معقبا “ فكرة ممتازة و كان لابد من إطلاقها لدعم هذه الفئة بشكل كبير”.

نقل خبرات والاستفادة من الطاقات

و طالب “ امام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية الاستفادة من طاقات المصريين بالخارج ونقل خبراتهم إلي الوطن، واستغلالها بما يحقق النمو الإقتصادي الشامل الذي تمضي الدولة في تنفيذ خطة الوصول إليه.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة لديها هيأت مناخ جاذب للإستثمارت وبنية تشريعية جيدة تساهم في دعم المستثمرين وإزالة التحديات أمامهم، لذا فإن هناك فرص استثمارية واعدة للتعاون المصريين بالخارج، وذلك في إطار تطبيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

وتابع النائب : كما أنه لابد من الاستفادة من المصريين بالخارج في استغلال وجودهم بمختلف الدول من أجل تقديم خدمة تسويقية للإستثمارات القائمة بمصر والامتيازات التي تمنحها الدولة لأصحاب المشروعات الاستثمارية.

ولفت النائب، إلي أهمية الإستثمار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الصناعة وذلك لإمتلاكهم دور مؤثر في وجود تنمية حقيقية علي أرض الواقع.

وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

استهلت السفيرة سها جندي الاجتماع الذي دعت له لمجموعة النواة المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.