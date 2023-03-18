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التنمية المحلية: إدماج قضايا المرأة فى التنمية الشاملة والمستدامة .. ودورة تدريبية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

صدى البلد

التنمية المحلية:

 دورة تدريبية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

 إدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات

هشام آمنة يستعرض إنجازات وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات

 

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع القادم، وهو الأسبوع الـ 32 من الخطة التدريبية للمحليات دورة تدريبية لتطوير مهارات وإدارات منظومة حقوق الانسان، يشرف علي تنفيذها وحدة حقوق الانسان بالوزارة بالتعاون مع الأمانة الفنية لحقوق الانسان بوزارة الخارجية، ويستفيد منها 28 من رؤساء وحدات حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بحقوق الانسان والخدمات المقدمة إليه، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

 

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة،  وتهدف هذه الوحدات إلى توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم، لافتاً إلي أن وحدة حقوق الانسان بالوزارة والتي تم تشكيلها في 30/6/2018 تتابع الخدمات التي تقوم بها وحدات حقوق الانسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الانسان .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن محتوى البرنامج التدريبى والذى يستمر على مدار الأسبوع الجارى يتضمن ملامح نظام الإدارة المحلية فى مصر، ودور الوحدات المحلية  فى تنفيذ محاور الإستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بمجالات عمل وزارة  التنمية المحلية، وحقوق الإنسان فى برامج وخطط التنمية المحلية، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030، واستراتيجية مكافحة الفساد، وتنمية مهارات كتابة التقارير فى مجال حقوق الإنسان، ومهارات إدارة الوقت، والتعريف ايضاً بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، والإطار الوطنى لحقوق الأنسان فى مصر، وتختتمت الدورة التدريبية بورشة عمل حول محاور تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

ومن جانب أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال استراتيجيتها الفاعلة لإدماج قضايا المرأة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.

 

وتسخر أدواتها لتحقيق أهدافها متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات تكافؤ الفرص العامة والفرعية بالمحافظات البالغ عددها 254 وحدة على مستوى المحافظات والمدن التابعة لها مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع جعلت الوزارة والمحافظات في مكانة متميزة ومتقدمة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في مجال حقوق المرأة والذى نص عليه الدستور، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لها، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية .

 

 

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