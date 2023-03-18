حبس شخص سرق أجزاء من سيارة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء وقوفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بسرقة أجزاء من إحدى السيارات أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وعثر بحوزته على ( المسروقات المستولى عليها - 119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" ، وأضاف بأن العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها .