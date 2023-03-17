مصرع وإصابة شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

لقي عامل مصرعه فيما أصيبت ابنة شقيقه بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب انقلاب تروسيكل أمام قرية أم المؤمنين، بمركز وادى النطرون، بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى ونقلوا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة شخصين

تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية أم المؤمنين مما أدى مصرع عامل وإصابة نجلة شقيقه وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة" خالد محمود طه"، 41 سنة، مقيم قرية أم المؤمنين، فيما أصيبت حنين سالم محمود، 16سنة، بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

وجرى نقلهما إلى مستشفى وادي النطرون العام، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.