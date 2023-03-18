حبس 3 أشخاص لارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة".

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما أقرا قيامهما ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما (سىء النية له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية .