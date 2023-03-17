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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حمدي أبو جليل: طه حسين رائد التنوير وهناك إقبال على أعماله في رمضان

حمدي أبو جليل، الروائي
حمدي أبو جليل، الروائي والكاتب

أكد حمدي أبو جليل، الروائي والكاتب، أن طه رائد التنوير ولديه تراث من الكتب الشيقة، وكتابات لمباحث عظيمة وليس كاتب،  مؤكدا أنه كاتب متنوع وله الكثير من الكتب.

وأوضح "أبو جليل"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع يقبل على قراءة كتب طه حسن في رمضان، مؤكدًا أن أعماله ضمت الكثير من المحاور المتنوعة، منها أدب وفكر وتاريخ إسلامي، مقترحًا على وزير الثقافة بأن يكون طه حسين شخصية البرامج والندوات والأنشطة الرمضانية، ويجب أن يناقش هذه الشخصية في البرنامج الثقافي، والثقافة الجماهيريرة أصدرت مؤخرًا طبعات لكتب عميد الأدب العربي.

وأضاف أن كتابات طه حسين مادة مهمة للقراءة في رمضان لأنها تعتني بالإنسانية بشكل عام، ولا يوجد أعظم من طه حين، مؤكدًا أنه يجب أن ندرس كتب طه حسين في المدارس، ويجب أن نركز على شخصيتها.

حمدي أبو جليل الكتب الشيقة مباحث عظيمة طه حسن رمضان وزير الثقافة طه حسين

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