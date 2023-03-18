حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

قررت نيابة بولاق الدكرور الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب".

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكانت قد ضبط رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب"كسر الباب" ، وأنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما عدد ( 4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" – مقيم بدائرة القسم) .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.