حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

تم إستهداف العقار المشار إليه وتم ضبط 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 2 متر) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.