9 كيلو حشيش.. حبس شخصين للإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة "أجرة- قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- هاتفى محمول.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة،