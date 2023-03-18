حبس شخص لحيازته سلاح آلي وخرطوش وهيروين واستروكس بالقاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الأستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى"

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لكشف ملابساتها.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكان قد ضبط رجال الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من المواد مخدرة.

ففي أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة قيادة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الأستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى").