التيار الإصلاحي الحر يشيد بمبادرة "كتف فى كتف": تتويج للعمل الأهلي

أشاد التيار الإصلاحي الحر (المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى) بإحتفالية مبادرة "كتف فى كتف" الكبرى، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية والتي تم إطلاقها اليوم في استاد القاهرة برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع .

وأكد التيار الإصلاحي الحر على أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي في مصر وفى منطقة الشرق الأوسط بل لم يسجل التاريخ الانسانى مبادرة مثلها قامت بها منظمات المجتمع الأهلى الخيرية لصالح الفقراء والمحتاجين ومحدودى الدخل، حيث تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

واشار التيار الإصلاحي الحر إلى أن الدولة المصرية أولت ملف المجتمع المدني إهتماماغير مسبوق وإنها رسخت لمبادئ ومفاهيم تنظيمية غابت عن ممارسة العمل الأهلي في مصر لسنوات.

واشاد التيار الإصلاحي الحر بالجهود المبذولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال الفترة القليلة الماضية، ويشد على أيدى القائمين عليه وقادة المؤسسات والمنظمات المنضوية تحت لوائه مؤكداً أن التأثير الذى أحدثه فى قرى ونجوع مصر كان كبيراً منذ إنطلاقه في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدني، وأنه حقق نجاحاً ملحوظاً في لم شمل وتنظيم جهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر وإحداث الترابط والتشارك بينهم .