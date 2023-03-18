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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأحمر.. انطلاق موسم حصاد الفراولة في البحيرة

موسم حصاد الفراولة
موسم حصاد الفراولة بالبحيرة

وسط فرحة عارمة ومع إشراقة الشمس، يتوجه العمال للمزارع ليقوموا بجنى ثمار الفراولة.. رائحة جميلة تفوح وسط مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية التى يغطيها اللون الأحمر، تلك الأجواء فى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، الذى اشتهر بزراعة محصول الفراولة.

ويقوم الصبية بتجميع ما تم حصاده لأماكن التعبئة داخل المزرعة، حيث يقوم عدد آخر من العمال بتعبئتها استعدادا لنقلها لمحطات التصدير التي لا تبعد كثيرا عن المزرعة.

موسم حصاد الفراولة بالبحيرة
موسم حصاد الفراولة بالبحيرة

البحيرة تنتج 50% من محصول الفراولة في مصر

وتعد مصر فى مقدمة دول العالم فى زراعة محصول الفراولة وتصديرها إلى العديد من الدول العربية وكذلك الأجنبية منذ سنوات، حيث يتفوق المحصول المصرى على منافسيه فى مختلف الدول نظراً لجودته ومواصفاته العالمية. 

وتحتل مصر المركز الثالث فى تصدير الفراولة الطازجة، والأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، حيث بلغت الكمية المصدرة 213 ألف طن خلال العام.

وتشتهر محافظة البحيرة بزراعة الفراولة، خاصة قرى مركز كوم حمادة وبدر، حيث تنتج البحيرة 50% من إنتاج الفراولة في مصر، والتي يتم تصديرها لأمريكا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، نظرا لشهرتها الواسعة ومذاقها الحلو. 

وتتميز قرى الظهير الصحراوي وكوم حمادة وبدر بزراعة نبات الفراولة أو ما يطلق عليها "الذهب الأحمر"، خاصة قرية أبو الخاوي.

 

موسم حصاد الفراولة بالبحيرة 
موسم حصاد الفراولة بالبحيرة 

وقام موقع “صدى البلد“ بعمل معايشة لموسم حصاد الفراولة بالبحيرة، حيث عبر مزارعو المحصول عن فرحتهم بالحصاد. 

وقال أحمد أغا، أحد أبناء مركز كوم حمادة: "اتربينا على زراعتها وإحنا أطفال، ليها فضل علينا وصعب نشتغل فى حاجة غيرها".

وأكد أن هناك العديد من الشركات التى تحدد منذ بداية المحصول المواصفات التى تتعلق بها، مضيفاً: «بتعرف مواصفاتهم وعلى أساسها بنحاول نوفرها فى المنتج، ومركز كوم حمادة أهم مراكز الجمهورية فى تصدير الفراولة، محصولنا مسمع فى كل الدول وبيطلبوه بالاسم، والفاكهة الخفيفة تدخل فى صناعة الكثير من الحلويات وكذلك مستحضرات التجميل بالدول الخارجية».

 

موسم حصاد الفراولة بالبحيرة
موسم حصاد الفراولة بالبحيرة

وأوضح "أغا" أن أهالي تلك القرى يعملون على مدار العام في زراعة وحصاد محصول الفراولة، والتي تعد مصدر دخل ثابتا للكبار والأطفال، سواء داخل المزارع أو محطات التصدير التي تنتشر داخل هذه القرى ويعمل بها المئات من شباب الخريجين والعمال.

وأشار إلى أن زراعة الفراولة فى كوم حمادة بدأت من 25 سنة، فالأرض والظروف الجوية فى المكان ملائمة للزراعة، معقبا: «علشان كده محصولنا مميز، وفيه فرص عمل لعدد كبير من الشباب من 6 محافظات خلال فترة الحصاد، حيث ينتقل العديد منهم للعيش فى كوم حمادة خلال تلك المدة».

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وعن أنواع محصول الفراولة فى البحيرة، أوضح عماد محمد عزب، أحد المزارعين، أن هناك 3 أنواع هى الفيستيفال، والفرتونا، والسينسيشن، مشيراً إلى أن الاختلاف بينها يرجع إلى القدرة على تحمّل المدة الزمنية الخاصة بعمليات التصدير، فـالفيستيفال هى أكثرها صلابة، والسينسيشن أقل تحملاً، لكنها أكثر نسبة سكريات. 

وقال "عزب": “محصول الفراولة يبدأ من شهر ديسمبر، ونبدأ فى الحصاد بداية شهر نوفمبر، وينتهى في شهر يونيو”، مضيفاً: «آخر شهرين بنزرع زراعة مركبة، ونضع محصول كمان عليها، وهى لسَّه فى الآخر علشان آخر فترة حصاد مش كفاية مالياً».

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