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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: لا أشكك في رغبة صن داونز تصدر المجموعة وتخطي الهلال

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي فوز الاهلي اليوم لمتابعيه عبر حسابه الشخصي فيسبوك .

وكتب فرج عامر علي حسابه علي فيسبوك "اخرت سعادتي بفوز الاهلي اليوم الي الغد لما اشوف  صن داونز بيفوز علي الهلال في الخرطوم ، وإن كان ليس من السهل تحقيق ذلك لاعتبارات الملعب ، ولأمور أخري أهمها التخلص من الأهلي في مشوار البطولة، ولكني لا اشكك في رغبة صن داونز في الفوز وتصدر المجموعة.

وكانت آخر نتائج صن داونز في دوري أبطال إفريقيا ودوري جنوب إفريقيا الفوز على الأهلي بخماسية ومن ثم الفوزبخماسية جديدة أمام فريق رويال الجنوب إفريقي.

فرج عامر رسالة الخرطوم صن داونز الأهلى رئيس نادي سموحة

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