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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

اكتشف إن مراته تبقى
اكتشف إن مراته تبقى أخته

بعد 6 سنوات من الزواج، انقلبت حياة رجل رأسًا على عقب عندما اكتشف أن زوجته وأم أطفاله هي في الواقع أخته.

قال الزوج في منشور شاركه على تطبيق Reddit إنه تم تبنيه بعد دقائق من ولادته وأنه لا يعرف أي شيء عن والديه البيولوجيين (الحقيقيين).

خضع الزوج مؤخرًا لبعض الفحوصات لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التبرع بكليته لزوجته بعد أن مرضت بشدة.

ولكنها تفاجأ بعد إجراء الفحوصات بأن التطابق بينه وبين زوجته كبير بشكل غير طبيعي، مما ترك الأطباء في حالة دهشة.

طلب الطبيب من الزوج إجراء فحوصات DNA لمعرفة سبب التطابق الغريب، وهنا وقعت الصدمة عليهم كالصاعقة.

فقد اكتشف الرجل أن زوجته هي أخته البيولوجية، وذلك بعد زواجهما بـ6 سنوات وإنجاب الأطفال.

 

 

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