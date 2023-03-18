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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كان نفسك تبقى أخويا.. كريم فهمي يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده

كريم فهمي واحمد فهمي
كريم فهمي واحمد فهمي

نشر الفنان كريم فهمي  صورة جديدة له يهنئ الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام" عبر خاصيه استوري.

وعلق على الصورة:  "كل سنة وانت طيب يافهمي كان نفسك تبقي اخويا".

وعلي صعيد آخر، كتب كريم فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “الحلقة الأخيرة من مسلسل ازمة منتصف العمر.. إهداء الى المخرج الراحل الكبير محمد خان.. منك تعلمنا، و لروحك السلام”.

يذكر أن انتهت أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر". بطريقة مأساوية، على طريقة فيلم "موعد مع العشاء"، بعدماقررت فيروز التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبد الغفور أن تتخلص من شعورها بالذنب، وإسدال الستار على القصةالمأساوية لأبطال العمل، بعد وفاة مريم في الحلقات السابقة. 

كشفت آخر حلقات مسلسل أزمة منتصف العمر الذي يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، عن انتحار سلمى (هند عبدالحليم)، وذلك بعد أن اعتدى عليها  زوج أمها، وحاولت سلمى التواصل مع عمر (كريم فهمي) للاستنجاد به ولكنه لميُجيب عليها، لتقرر سلمى بعدها الانتحار عن طريق تعاطي جرعة زائدة من المخدرات.

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كريم فهمي احمد فهمي ريهام عبد الغفور مريم أزمة منتصف العمر بعيد ميلاد بطريقة مأساوية

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