عميد معهد القلب سابقا يكشف عن مشروب رخيص الثمن يحسن الذكورة

يبحث الكثير من الرجال عن أفضل المشروبات الطبيعية التى تعتبر بديل الفياجرا وبعيدا عن تعرض الصحة الجسدية للأضرار . كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب و عميد معهد القلب سابقا عن فوائد مشروب الحلبة وأن لها سبع فوائد فما أبرز هذه الفوائد الطبيعية لها.



أوضح عميد معهد القلب السابق من خلال منشور له عبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان بذور الحلبة تتمتع بمكونات غذائية صحية حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن ، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.

١-تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

٢-تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

٣-تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم مما يفيد مرضي السكر من النوع 1 و 2

٤- التحكم في الشهية. حتى الآن ، أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.

٥- مستويات الكوليسترول. تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

٦-حموضة المعدة

. وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم. في الواقع ، تتطابق آثاره مع تأثيرات الأدوية المضادة للحموضة

٧- الالتهابات . أظهرت هذه العشبة تأثيرات مضادة للالتهابات في التجارب المعملية.