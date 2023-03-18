وزيرة الهجرة: شركة المصريين بالخارج يديرها أصحاب الخبرات بمجالات المال والأعمال.. ونواب : ستدعم زيادة احتياطي النقد الأجنبي و الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات

برلماني عن إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار : تحقق مكاسب عدة

برلماني: المشروعات القومية فرصة واعدة للاستثمار من قبل المصريين بالخارج

عضو بالشيوخ : لابد من الاستفادة من خبرات وطاقات المصريين بالخارج لدعم الوطن

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

استهلت السفيرة سها جندي الاجتماع الذي دعت له لمجموعة النواة المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

وأوضحت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للإجراءات التي سيتم اتخاذها، وفقًا لخطط العمل، سواء الإجراءات اللوجيستية أو إجراءات التأسيس، موضحة أنه يتم التنسيق مع مختلف جهات الدولة، للاتفاق على كافة الخطوات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وصندوق الاستثمار، وكذلك شكل الطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية، كما تم استعراض فرص التوسع في الأسواق الأفريقية بالتزامن مع قرب إنفاذ اتفاق التجارة الحرة الأفريقية.

ولاقت فكرة إنشاء هذه الشركة، قبول عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما أوضحوا أهداف ومكاسب الإنشاء، فضلا عن اقتراحاتهم للمجالات التي يمكن التركيز عليها للاستثمار.

بداية، علق النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، علي حديث وزيرة الهجرة عن فكرة إنشاء شركة للمصريين بالخارج لإستثمار مدخراتهم، قائلا “ خطوة جيدة ندعمها وستحقق الكثير من المكاسب حال تنفيذها”.

و نوه “ منصور” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلي أهمية عقد جلسات حوار وسماع للأراء مع ممثلي المصريين الخارج من رجال الأعمال وغيرهم، حتي يتم إيضاح نقاط القوة والضعف و بعض المقترحات التي يرغبوا في تطبيقها، فضلا عن المعوقات التي قد تواجههم وكيفية حلها.

استراتيجية واضحة

كما أشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلي أن إعداد استراتيجية واضحة لهذه الشركة، وتحديد المجالات الإستثمارية ذو الأهمية القصوي علي الصعيد الدولي، أو حتي بناء علي خبرات المصريين بالخارج في معرفة جوانبها وكيفية الإدارة، فإن هذه العوامل تفرز جدوى كبري لإنشاء الشركة، معقبا “ لابد أن نتجنب أي نوع من التعثر ونضع استراتيجية تستهدف جذب المصريين بالخارج لإستثمار أموالهم”.

واستطرد النائب : كما أن تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي من مصادر النقد الأجنبي والتي تخطى عائدها 30 مليون دولار، لذا فإن هذه الجهود تدعم زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.

وعن المجالات الممكن الاستثمار فيها، نوه البرلماني، إلي إنه تواصل في وقت سابق من بعض المواطنين العاملين بالخارج الذين ظهرت رغبتهم في الاستثمار في استصلاح الأراضي و تشييد وحدات سكنية.

ومن جانبه، قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن فئة المصريين بالخارج من أبرز الفئات التي تنال دعم واهتمام كبير من القيادة السياسية، والذي يتخطي عددهم 12 مليون مواطن.

و أضاف “ سابق” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن إنشاء شركة للمصريين بالخارج تهدف إلي استثمار مدخراتهم من الأفكار الجيدة التي تعود بالنفع سوء كان للمواطن أو الدولة فى آن واحد، لافتا إلي أن هذه الفكرة كانت من أبرز المطالب والمقترحات التي يتم تلقيها من المصريين العاملين بالخارج.

فرصة استثمارية واعدة

و لفت عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إلي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات تعد فرصة واعدة للإستثمار من قبل المصريين بالخارج، لذا فإن المشاركة فيها سيكون له مردود إيجابي.

وتابع النائب : كما أن فكرة الإستثمار مع الدولة في حد ذاتها تمنح العاملين بالخارج الثقة الكاملة بأن التعاون مع مصدر آمن وهو الوطن، ولهذا لابد من إعداد دراسات جيدة لآلية عمل هذه الشركة والمجالات المقترحة للعمل.

و اختتم البرلماني حديثه، بالإشارة إلي أن الدولة تمنح فئة المصريين بالخارج العديد من المزايا و الإعفاءات الجمركية وغيرها من الإمتيازات، وذلك في إطار تقديم مختلف أوجه الدعم لهم.

وفي سياق متصل ثمن النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان وزيرة الهجرة عن إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، معقبا “ فكرة ممتازة و كان لابد من إطلاقها لدعم هذه الفئة بشكل كبير”.

نقل خبرات والاستفادة من الطاقات

و طالب “ امام” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية الاستفادة من طاقات المصريين بالخارج ونقل خبراتهم إلي الوطن، واستغلالها بما يحقق النمو الإقتصادي الشامل الذي تمضي الدولة في تنفيذ خطة الوصول إليه.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة لديها هيأت مناخ جاذب للإستثمارت وبنية تشريعية جيدة تساهم في دعم المستثمرين وإزالة التحديات أمامهم، لذا فإن هناك فرص استثمارية واعدة للتعاون المصريين بالخارج، وذلك في إطار تطبيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة.

وتابع النائب : كما أنه لابد من الاستفادة من المصريين بالخارج في استغلال وجودهم بمختلف الدول من أجل تقديم خدمة تسويقية للإستثمارات القائمة بمصر والامتيازات التي تمنحها الدولة لأصحاب المشروعات الاستثمارية.

ولفت النائب، إلي أهمية الإستثمار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الصناعة وذلك لإمتلاكهم دور مؤثر في وجود تنمية حقيقية علي أرض الواقع.