إصابة طالبين إثر تشاجرهما بالتجمع الخامس

أصيب طالبين، بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بينهما بالتجمع الخامس، تم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من إحدى المستشفيات بإستقبال طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصاب بجرح شبه نافذ وتجمع دموى بالرئة" ، وآخر طالب مقيم بذات الدائرة "مصاب بطعنة شبه نافذة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال والد الطالب الثانى قرر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين عقب خروجهم من إحدى النوادى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها صديق الطرف الثانى طالب مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالتعدى على الأول بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة وأثناء المشاجرة حدثت إصابة نجله ، وبسؤال والد المُصاب الأول أيد ما سبق أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقر بتخلصه من السلاح المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.