ضبط شخص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالقاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بإنشاء وإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة وإعادة توزيعها وبثها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

المتهم

تم استهداف المتهم بالعقار وضبطه ، وبحوزته (19جهاز "ريسيفر" – 4 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية – شاشة ولوحة مفاتيح كمبيوتر – 2 كيسة كمبيوتر– كابينة لتجميع وتوزيع القنوات المشفرة – مكبر إشارة – 2 جهاز "سويتش" – 2 وحدة تخزين "فلاشة" محمل عليهما ملفات للقنوات الفضائية).

وبمواجهته إعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.