في ذكراه.. قصة أزمة يحيى شاهين مع أم كلثوم

تحل اليوم السبت 18 مارس، ذكرى رحيل الفنان يحيى شاهين «سي السيد السينما المصرية»، وأحد أعمدة الفن المصري، الذي ولد في 28 يوليو عام 1917، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994، عن عمر يناهز الـ 76 عاما.

ورحل يحيى شاهين، عن عالمنا بعد أداء مناسك العمرة، هو وصديق عمره الفنان محسن سرحان، واحتفلا معا بعد عودتهما من الأراضي السعودية بعيد الاضحى المبارك بمدينة الإسكندرية وبلا مقدمات وبعد إرهاق بسيط رحل عام 1994.

أزمة يحيى شاهين وأم كلثوم

لعب يحيى شاهين دور البطولة أمام أم كلثوم في فيلم "سلامة" حتى أنه أثناء تصوير الفيلم فوجئ بأم كلثوم تجلس معه لتناول الإفطار حتى لا تشعره بأنه ممثل مغمور، وسألته عن أجره؛ فقال لها 150 جنيها، فغضبت وطلبت من المنتج أن يعطية نفس راتب حسين صدقى 600 جنيه؛ حتى تستكمل تصوير الفيلم، وبالفعل وافق ولم ينس "يحيى" جميل كوكب الشرق طوال حياته.

حياة يحيى شاهين

ولد يحيى شاهين بحي ميت عقبة بمحافظة الجيزة عام 1917 وبعد ما حصل على بكالوريوس الهندسة بقسم النسيج عام 1933 عمل موظفا بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لكن شغفه بالتمثيل كان أقوى من ان يستمر في وظيفته.

وفاة يحيى شاهين

قبل رحيله، رأى له الدكتور إبراهيم بسيونى، شقيق الإعلامى أمين بسيونى، رؤية غريبة، رغم عدم معرفتهما ببعضهما، واتصل إبراهيم بيحيى شاهين كى يبلغه بها، حيث رأى أناسا يتجمعون حول شخص هو النبى سليمان، وعندما اقترب وجده هو يحيى شاهين، استغرب شاهين الرؤية، وتحدث للشيخ متولى الشعراوى ليخبره بفحواها، فأكد له أنها خير، طالما به أحد أنبياء الله، وبعدها بفترة وجيزة توفى الراحل يحيى شاهين.