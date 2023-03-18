البلجيكي لوكاكو على رادار ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

أكد تقرير صحفي، أن البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم فريق تشيلسي المعار إلى نادي إنتر ميلان، ضمن قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ريال مدريد يدرس التعاقد مع لوكاكو في الصيف المقبل لتدعيم هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، معجب بقدرات لوكاكو، ويرى أنه مهاجم مدمر أمام المرمى.

ويستهدف ريال مدريد ضم مهاجم في الصيف المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي يتعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الفترة الأخيرة.

كان نادي إنتر ميلان أعلن موخرا عودة لوكاكو إلى نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الاستقرار على عدم تجديد إعارته أو شراء عقده.