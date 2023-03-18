مشرفة مصر.. إلهام شاهين تتغزل في أنغام بعد حفلها بالرياض

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بحفل الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت في رسالة حب: "صديقتى الغالية أنغام شرفتى الفن المصرى والعربى فخورة بيكى جدا أسعدتينا بليلة طرب رائعه فى ليلة صوت مصر .. يا أجمل و أرقى و أرق الفنانات .. تكريم مستحق لفنانه لها تاريخ فنى مشرف .. صوت و أداء و إحساس و كلمات و ألحان .. كله على أعلى مستوى .. ربنا يحميكى من كل شر و يخليكى للفن لتسعدى الملايين فى كل أنحاء الوطن العربى بحبك و بحب فنك من كل قلبى منتهى التألق فى حفل ليلة صوت مصر بالرياض .. فنانه مشرفه لاسم الفن المصرى مبروووووووووووك أنغام تستحقين هذا التكريم انتى فنانه مشرفه لكل الوطن العربى انتى مثال لتأثير القوة الناعمه الايجابى“.

وكانت قد أحيت المطربة انغام حفل ليلة صوت مصر بالرياض وحرصت على تقديم أغنيتها تقدر على المشوار، بشكل مختلف حيث قدمتها لأول مرة عام 1995.

وقالت أنغام عن أغنية تقدر على المشوار:"عمل بحبه غنيته زمان وهغنيه بشكل مختلف النهاردة، هشوف هتفتكروه معايا ولا لأ.

وقدمت أنغام عددا من الأغاني الشهيرة لها منها “في الركن البعيد الهادي”، شنطة سفر وغيرها.

كما ظهر والدها محمد علي سليمان في الخلفية اثناء غنائها أغنية إلا أنا، وسك ترحيب كبير من الحاضرين.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أكرم حسني، وشيكو، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والإعلامي عمرو أديب.