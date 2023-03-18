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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بربع مليون جنيه.. مصادرة أدوية خاصة بالتأمين الصحي منتهية الصلاحية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

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فيما اكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناء على الشكاوى الواردة بوجود أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة ، قام محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مشتركه، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ٢٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح مشتول السوق ضد/ م . خ . م  لإدارته محلا غير مرخص نشاط صيدلية وحيازة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وأدوية خاصة بالتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية و تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ٢٥٠٠٠٠ جنيه.

التموين الشرقية مستشفيات محافظ الشرقية منتهية الصلاحية التأمين الصحي التجارة الداخلية الداخلية

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