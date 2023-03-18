ناقد رياضي: الزمالك يعمل بكل عشوائي ويعاني من حالة اللا تخطيط

قال سعيد علي الناقد الرياضي، إن مباراة أمس بين الاهلي والزمالك ، أظهرت أن نادي الزمالك لا يزال في حالة السوء والتخبط التي يعيش فيها منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن النادي الزمالك يعاني من حالة اللا تخطيط .

وأضاف سعيد علي، خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية، أن نادي الزمالك يتعامل بشكل إرتجالي ولا يملك مشروع واضح ولا ثوابت ولا منهج ؛ معلقا أن سياسة النادي عبارة عن "حد يصحى من النوم لاعب يمشي ويصحى من النوم لاعب يجي" ولا أحد يعلم عن أسباب ترك اللاعب للنادي أو التعاقد مع النادي وفي النهاية محصلة نادي الزمالك صفر.

وأوضح الناقد الرياضي، أن مجموعة دوري أبطال أوروبا وترتيب نادي الزمالك ، آخر ثلاث سنوات ثالث ورابع ، معلقا: " عيب" أن يكون نادي الزمالك في هذا الترتيب؛ مضيفا أن سبب فوز نادي الزمالك بالدوري الفترة الماضية كان بسبب كثرة المشاكل والاصابات الموجودة بالنادي الأهلي.