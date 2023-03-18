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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف ملوي يحتفل بالعيد القومي لمحافظة المنيا

متحف ملوي
متحف ملوي

في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة المنيا، ينظم متحف ملوي معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان: “الفِلاحة في مصر القديمة”، وذلك اليوم السبت الموافق 18 مارس 2023.

 

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض سيستمر حتى يوم 28 أبريل 2023م ، يعرض خلالها 5 قطع أثرية ترجع إلى عصور مختلفة،  وتسلط الضوء على أعمال الزراعة والتي تشتهر بها  محافظة المنيا، وهم عبارة عن نموذج خشبي لثلاث سيدات يقمن بطحن الغلال ونموذج أخر لسيدة تقوم بالطحن داخل إناء بواسطة عصا كبيرة من عصر الانتقال الأول ، وسلة مجدولة من سعف النخيل لحفظ المخبوزات كانت تستخدم في أعمال الزراعة والأعمال المنزلية.

 

وأضافت جيهان نسيم مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم أيضا عددًا من الجولات  الإرشادية داخل المتحف وورش فنية عن زراعة المحاصيل وأساليب الري والمحافظة على المياه، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمياه.

 

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متحف ملوي العيد القومي لمحافظة المنيا قطع أثرية المنيا مصر

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