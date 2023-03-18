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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية : روسيا تختتم تدريبات بحرية مع الصين وإيران في بحر العرب

بوتين
بوتين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم السبت، أن روسيا والصين وإيران، اختتمت تدريبات بحرية ثلاثية في بحر العرب، شملت إطلاق نيران مدفعية على أهداف في البحر والجو، وأجريت التدريبات قبالة ميناء جابهار الإيراني، فيما يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاستضافة نظيره الصيني، شي جين بينج، في موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تبدأ يوم الاثنين.

وواصلت روسيا إجراء التدريبات العسكرية مع شركائها، وخاصةً الصين، على الرغم من الضغط الواقع على قواتها المسلحة؛ بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا، إذ فشلت في تحقيق أي تقدم كبير منذ الصيف الماضي، وقالت وزارة الدفاع إن الفرقاطة الروسية أدميرال جورشكوف، والمدمرة الصينية نانجينج شاركتا في التدريبات التي أجريت يومي الخميس والجمعة.

وشاركت جورشكوف المجهزة بأحدث جيل من صواريخ زيركون الروسية فرط الصوتية، في تدريبات بحرية مُشتركة الشهر الماضي مع الصين وجنوب إفريقيا.

روسيا روسيا والصين القاهرة الإخبارية جورشكوف أوكرانيا

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