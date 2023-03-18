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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد|ويل سميث يحضر نهائي كأس العلا للهجن بالسعودية

صدى البلد

أجرى النجم العالمي، ويل سميث، زيارة لمحافظة العُلا السعودية، وذلك ضمن فعاليات "كأس العلا للهجن".

وأظهر مقطع فيديو متداول، ويل سميث وهو يتبادل الحديث مع الحاضرين، أثناء زيارته للعلا في اليوم الرابع والأخير من كأس العلا للهجن، ولتشجيع فريق رفيقه "سويز بيتز" المُشارك في السباقات.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قد رعى الحفل الختامي لكأس العلا للهجن أمس الجمعة، نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

واختتمت الجمعة منافسات النسخة الأولى من كأس العلا للهجن، الحدث العالمي الذي نظمته الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، في الفترة من 14 حتى 17 مارس، في ميدان العلا للهجن، بمشاركة أول فريق أمريكي مُسجل في الاتحاد السعودي للهجن.

السعودية العلا محافظة العلا ويل سميث كأس العلا للهجن

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