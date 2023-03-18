نهدى شوية| رسالة نارية من حارس الأهلي السابق بعد التعادل أمام الهلال

حرص أحمد ناجى، حارس مرمى الأهلي السابق، على دعم المارد الأحمر بعد تعادل فريق صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب حارس مرمي الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "هى مباراة فى كرة القدم هناك فرصه كبيره للتأهل نهدى شويه وبلاش نقعد نقول مباراة مصيريه وبطيخ مطلوب فقط الثقه الكامله فى مجموعة اللاعبين وجهازهم الفنى ونطلب طلب مشروع جداً الإستاد يكون كامل العدد بس خلاص"



وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.