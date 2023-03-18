طالبان تحظر زراعة الماريجوانا في أفغانستان ومعاقبة المخالفين وفقا للشريعة الإسلامية

وقع القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوان زادة، مرسوما يحظر فيه زراعة القنب (الماريجوانا) في جميع أنحاء أفغانستان.

وحسب “روسيا اليوم”، قال مرسوم نشره الممثل الرسمي للحركة ذبيح الله مجاهد على "تويتر" اليوم السبت “إن زراعة القنب في جميع أنحاء البلاد محظورة بشكل قاطع، وقد تلقت المحاكم تعليمات بمعاقبة المخالفين وفقا للشريعة الإسلامية”.

يذكر أن أفغانستان هي أكبر منتج للأفيون في العالم وواحدة من أكبر منتجي القنب، ولا توجد بيانات موثوقة عن حجم إنتاج القنب في البلاد.

لكن وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، وبحسب معطيات عام 2009 تراوحت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القنب في أفغانستان في 17 مقاطعة من البلاد ما بين 10000 إلى 24000 هكتار.