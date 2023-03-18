التموين: متابعة كميات السلع في معارض أهلا رمضان على مدار الساعة

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك متابعة على مدار الساعة لكميات السلع المعروضة في معارض أهلا رمضان، فضلا عن مراقبة الأسعار للتأكد من عدم تجاوز الأسعار السوقية.

أضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الأسعار يتم توازنها طبقا للعرض والطلب لكن في المعارض هناك نسب خصومات من العارضين"، لافتا: "لدينا ما يقرب من 126 عارضا أو أكثر على مستوى 562 شادر تم بدء عملهم منذ شهر يناير الماضي".

وأشار: "تم بدء المعارض قبل شهر رمضان بـ 3 أشهر لكي تكون السلع متاحة للجمهور وتجنب حدوث أي تزاحم أو تكدس قبل شهر رمضان"، موضحا: "المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تماما ومخزون القمح يصل إلى ثلاث شهور ونصف وكذلك الأرز".

أوضح: "سنبدأ موسم القمح الجديد في نصف أبريل القادم، ولدينا احتياطي آمن من الأرز يصل إلى 3 أشهر ونصف، واحتياطي من الزيت يصل إلى 5 شهور".

أضاف: "عملنا طلبية من الدواجن اليوم بإجمالي 25 الف طن من البرازيل"، موضحا: "حدثت زيادات بسبب نقص الأعلاف فتدخلت الدولة"، مؤكدا: "لا توجد مشكلة في اللحوم وأسعارها مناسبة جدا وتتوافق مع احتياجات السوق".

لفت الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، : "التضخم وصل إلى نسبة تصل إلى 40% ولم يحدث زيادات في السلع الأساسية".

