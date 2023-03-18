أكاديمي سابق بجامعة الأزهر : الصيام لو هيأخر شفاءك مش مفروض عليك

قال الدكتور محمد أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر إنه اذا كان الصيام يضر بصحة الإنسان أصبح غير مفروض والفقهاء دائما يقولون اذا كنت انت مريض والصيام سيؤخر شفائك يبقى لا تصوم واذا كان الصيام سيجلب لك مرض لا تصوم.

وتابع أبو عاصي خلال لقائه مع "الإعلامي محمد الباز" في "برنامج اخر النهار" المذاع عبر "فضائية النهار" اذا كنت سليم وليس بك أمراض لكن هناك مشقة عليك في الصيام يبقى لا تصوم مثل أصحاب الحرف الشاقة قائلا: "زي واحد خباز واقف طول النهار أمام الفرن أمام النار ويشعر بالعطش الشديد"، فقال الفقهاء هذا من تكليف ما لا يطاق و يحق له الإفطار.

وما جعل عليكم في الدين من حرج

واختتم محمد أبو عاصي يقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، متابعا أن يندهش من مريض السكر الذي يأمره الطبيب بالإفطار ومع ذلك يصوم وهذا خطأ كبير، قائلا: "ان الله يحب أن تؤتى رخصه".