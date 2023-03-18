رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

وجه ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة رسالة لجميع مسؤولي الكرة المصرية بشأن مواجهة الأهلي والهلال السوداني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:"على جميع المسئولين مساندة النادي الأهلي للفوز على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وكان الأهلي حقق فوز كبير أمس أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بينما تعادل صن داونز والهلال السوداني اليوم إيجابيا في إطار منافسات دوري ابطال افريقيا ليمنح الأهلي فرصه الصعود حال حقق الفوز أمام الهلال السوادني في المباراة المقبلة.