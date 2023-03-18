لازم تاكل الأخضر واليابس.. إبراهيم فايق لـ لاعبي الأهلي

حرص الإعلامي ابراهيم فايق على دعم النادى الاهلي فى مباراته المقبلة أمام الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب ابراهيم فايق عبر حسابه علي تويتر "ماتش الهلال فرصة ذهبية للاعبي الأهلي.. ألعب بقلبك وروحك ده ماتش على هيبتك وكبرياءك الكروي مفيش غير انك تاكل الأخضر واليابس في الملعب.. يالا يا أهلي 🦅"



تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



بهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.