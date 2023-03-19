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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص سرق إطارات سيارة بالتجمع الأول

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة إطارات سيارة وإخفائها بجراج منزله

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخص لقيامه بسرقة إطارات سيارة وإخفائها بجراج منزله.

ورصدت أجهزة الأمن بالقاهرة منشورا مدعوما بصورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن سرقة إطارات سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.  

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل التقنى التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مستأجرة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأكد إعادته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة للمكتب المستأجرة منه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بجراج العقار سكنه.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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