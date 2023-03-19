تخطت 13 كيلو.. حبس تاجري مخدرات بالقاهرة

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة عبارة عن هيروين واستروكس وبودر قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذان من دوائر أقسام المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وتم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 12,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى قرابة 2 مليون جنيه – 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,387,500جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.