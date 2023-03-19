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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن المتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا بشأن وظائف المدارس اليابانية 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر أن يتم عمل مقابلات شخصية باللغة الانجليزية للمتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 الحاصلين على أعلى الدرجات ، ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ستقوم لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم الآتي :

  • مهارات التواصل
  • مهارات العرض والتقديم
  • مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات
  • مهارات القيادة
  • المهارات المتعلقة بمجال التخصص
  • المظهر العام

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية التقدم لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 واختيار الفائزين إلكترونياً ،عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة ، والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لابد من إن يكون لدى المتقدم لـ  وظائف المدارس اليابانية 2023 لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة لـ اللغة الإنجليزية ، مؤكدةً أنه سيتم اختبار قدرات المتقدمين عليها.

رابط وظائف المدارس اليابانية 2023 

يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في  وظائف المدارس اليابانية 2023 إلكترونيا من خلال الدخول على رابط وظائف المدارس اليابانية 2023 عبر الضغط هنا

 

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023

 

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