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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف المدارس اليابانية 2023 .. الرابط وشروط التقديم

وظائف المدارس اليابانية
وظائف المدارس اليابانية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2023 ، للمعلمين والمديرين والوكلاء والدعم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن التقديم في  وظائف المدارس اليابانية 2023 إلكترونيا من خلال الدخول على رابط وظائف المدارس اليابانية 2023 عبر الضغط هنا

شروط التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2023

  • أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

 

  • أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتى رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

 

  • أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

 

  • للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

 

البنود الواجب توافرها عند تسجيل البيانات على بوابة وظائف المدارس اليابانية 2023

 

  • يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح.
  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.
  • كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.
  • الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم علماً بإن التقييم على المنصة يتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشرى ويعتمد على ما قام المتقدم بإدخاله من بيانات.
  • على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يقوم بإدخالها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فوراً، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني.
  • يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر ٢٠٢٣.
  • في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.
  • إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG  إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بإن المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.
  • إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين لابد من وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.

وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
وظائف المدارس اليابانية 2023
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