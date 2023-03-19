حبس شخص لحيازته كيلو ونصف حشيش بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام أثناء استقلاله سيارة والده.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سائق ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلاله سيارة "قيادته وملك والده" ، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.