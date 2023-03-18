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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين جرار وسيارة ميكروباص بالبحيرة

حادث تصادم بين جرار
حادث تصادم بين جرار وسيارة ميكروباص

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و جرار زراعي بنطاق مركز ادكو بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم بين جرار وسيارة ميكروباص 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " أحمد على محمد"، 29 سنة، مقيم الدلنجات، أحمد عاطف محمود، 27 سنة، مقيم دمنهور، إيهاب إبراهيم قطيط، 41 سنة، مقيم ادكو، إبراهيم محمد السماحى، 27 سنة، مقيم ادكو، محمد حافظ العبد، 22 سنة، مقيم ادكو جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

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ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث 

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