برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 19-3-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض ب الدوري الإسباني ، بجانب قمة خاصة في الدوري الايطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس .
الدوري الاسباني
ريال بيتيس VS ريال مايوركا - 3 مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا VS فياريال - 5.15 مساء - beIN Sports HD 1
ريال سوسيداد VS إلتشي - 5.15 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
خيتافي VS إشبيلية - 7.30 مساء - beIN Sports HD 1
برشلونة VS ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1
الدوري الإنجليزي
أرسنال VS كريستال بالاس - 4 مساء - beIN Sports 1HD Premium
كأس الإتحاد الإنجليزي
شيفيلد يونايتد VS بلاكبيرن روفرز - 2 ظهراً
برايتون VS جريمسبي تاون - 4.15 مساء
مانشستر يونايتد VS فولهام - 6.30 مساء - beIN Sports 1HD Premium
الدوري الإيطالي
سامبدوريا VS هيلاس فيرونا - 1.30 ظهراً - AD Sports Premium 1
فيورنتينا VS ليتشي - 4 مساء - AD Sports Premium 2
تورينو VS نابولي - 4 مساء - AD Sports Premium 1
لاتسيو VS روما - 7 مساء - AD Sports Premium 1
إنتر ميلان VS يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1
الدوري الألماني
يونيون برلين VS اينتراخت فرانكفورت - 4.30 مساء
باير ليفركوزن VS بايرن ميونخ - 6.30 مساء
ماينز VS فرايبورج - 8.30 مساء
الدوري الفرنسي
أجاكسيو VS موناكو - 2 ظهراً
مونبلييه VS كيلرمون فوت - 4 مساء
تروا VS ستاد بريست - 4 مساء
ستراسبورج VS أوكسير - 4 مساء
نيس VS لوريان - 4 مساء
باريس سان جيرمان VS رين - 6.05 مساء
ستاد ريمس VS أولمبيك مارسيليا - 9.45 مساء
كأس الكونفدرالية الإفريقية
سانت إيلوي لوبوبو VS إتحاد العاصمة - 2 ظهرا
الأخضر الليبي VS مارومو جالانتس - 3 مساء
ريال باماكو VS مازيمبي - 6 مساء
يانج أفريكانز VS الاتحاد المنستيري - 6 مساء
فيوتشر VS اسكو كارا - 6 مساء
ريفرز يونايتد VS ديابل نوار - 6 مساء
الجيش الملكي VS بيراميدز - 9 مساء
موتيما بيمبي VS اسيك ميموزا - 9 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
المقاولون العرب VS حرس الحدود - 5 مساء - On time sports