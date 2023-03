برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 19-3-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض ب الدوري الإسباني ، بجانب قمة خاصة في الدوري الايطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس .

الدوري الاسباني



ريال بيتيس VS ريال مايوركا - 3 مساء - beIN Sports HD 1



أوساسونا VS فياريال - 5.15 مساء - beIN Sports HD 1



ريال سوسيداد VS إلتشي - 5.15 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



خيتافي VS إشبيلية - 7.30 مساء - beIN Sports HD 1



برشلونة VS ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي



أرسنال VS كريستال بالاس - 4 مساء - beIN Sports 1HD Premium

كأس الإتحاد الإنجليزي



شيفيلد يونايتد VS بلاكبيرن روفرز - 2 ظهراً



برايتون VS جريمسبي تاون - 4.15 مساء



مانشستر يونايتد VS فولهام - 6.30 مساء - beIN Sports 1HD Premium

الدوري الإيطالي

سامبدوريا VS هيلاس فيرونا - 1.30 ظهراً - AD Sports Premium 1



فيورنتينا VS ليتشي - 4 مساء - AD Sports Premium 2



تورينو VS نابولي - 4 مساء - AD Sports Premium 1



لاتسيو VS روما - 7 مساء - AD Sports Premium 1



إنتر ميلان VS يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

الدوري الألماني



يونيون برلين VS اينتراخت فرانكفورت - 4.30 مساء



باير ليفركوزن VS بايرن ميونخ - 6.30 مساء



ماينز VS فرايبورج - 8.30 مساء

الدوري الفرنسي



أجاكسيو VS موناكو - 2 ظهراً



مونبلييه VS كيلرمون فوت - 4 مساء



تروا VS ستاد بريست - 4 مساء



ستراسبورج VS أوكسير - 4 مساء



نيس VS لوريان - 4 مساء



باريس سان جيرمان VS رين - 6.05 مساء



ستاد ريمس VS أولمبيك مارسيليا - 9.45 مساء

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سانت إيلوي لوبوبو VS إتحاد العاصمة - 2 ظهرا



الأخضر الليبي VS مارومو جالانتس - 3 مساء



ريال باماكو VS مازيمبي - 6 مساء



يانج أفريكانز VS الاتحاد المنستيري - 6 مساء



فيوتشر VS اسكو كارا - 6 مساء



ريفرز يونايتد VS ديابل نوار - 6 مساء



الجيش الملكي VS بيراميدز - 9 مساء



موتيما بيمبي VS اسيك ميموزا - 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



المقاولون العرب VS حرس الحدود - 5 مساء - On time sports