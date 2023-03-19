عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة ضد ريال مدريد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 19-3-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ، ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى كلاسيكو الأرض ب الدوري الإسباني ، بجانب قمة خاصة في الدوري الايطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس .

 الدوري الاسباني
 

ريال بيتيس VS ريال مايوركا - 3 مساء - beIN Sports HD 1 

أوساسونا VS فياريال - 5.15 مساء - beIN Sports HD 1 

ريال سوسيداد VS إلتشي - 5.15 مساء -      beIN Sports 2 HD Premium

خيتافي VS إشبيلية - 7.30 مساء - beIN Sports HD 1

برشلونة VS ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإنجليزي 
 

أرسنال VS كريستال بالاس - 4 مساء - beIN Sports 1HD Premium

 كأس الإتحاد الإنجليزي 
 

شيفيلد يونايتد VS بلاكبيرن روفرز - 2 ظهراً 

برايتون VS جريمسبي تاون - 4.15 مساء 

مانشستر يونايتد VS فولهام - 6.30 مساء - beIN Sports 1HD Premium

الدوري الإيطالي

سامبدوريا VS هيلاس فيرونا - 1.30 ظهراً - AD Sports Premium 1

فيورنتينا VS ليتشي - 4 مساء - AD Sports Premium 2 

تورينو VS نابولي - 4 مساء - AD Sports Premium 1

لاتسيو VS روما - 7 مساء - AD Sports Premium 1

إنتر ميلان VS يوفنتوس - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

الدوري الألماني
 

يونيون برلين VS اينتراخت فرانكفورت - 4.30 مساء 

باير ليفركوزن VS بايرن ميونخ - 6.30 مساء 

ماينز VS فرايبورج - 8.30 مساء

 

الدوري الفرنسي
 

أجاكسيو VS موناكو - 2 ظهراً

مونبلييه VS كيلرمون فوت - 4 مساء 

تروا VS ستاد بريست - 4 مساء 

ستراسبورج VS أوكسير - 4 مساء 

نيس VS لوريان - 4 مساء 

باريس سان جيرمان VS رين - 6.05 مساء 

ستاد ريمس VS أولمبيك مارسيليا - 9.45 مساء

 

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سانت إيلوي لوبوبو VS إتحاد العاصمة - 2 ظهرا 

الأخضر الليبي VS مارومو جالانتس - 3 مساء 

ريال باماكو VS مازيمبي - 6 مساء 

يانج أفريكانز VS الاتحاد المنستيري - 6 مساء 

فيوتشر VS اسكو كارا - 6 مساء 

ريفرز يونايتد VS ديابل نوار - 6 مساء 

الجيش الملكي VS بيراميدز - 9 مساء 

موتيما بيمبي VS اسيك ميموزا - 9 مساء

 

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية 
 

المقاولون العرب VS حرس الحدود - 5 مساء - On time sports

برشلونة ريال مدريد كلاسيكو الأرض إنتر ميلان يوفنتوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

المصري يرد على طلب الأهلي بتأجيل مباراتهما بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

فلسطين تعلن الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان 2023 فلكيا

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

ريال مدريد يتحدى برشلونة في كلاسيكو ناري بالدوري الإسباني

الصحة: إجراء مليون و621 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مصر تستضيف اجتماعا خماسيا لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

اليمن.. تعز تتكبد خسائر جسيمة بعد اقتحام السيول لمنازل المواطنين ومخيمات النازحين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدلل علينا.. محمد عبده يطرب جمهوره السعودي في جلسات ليالي الرياض

مكياج لافت.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح في المنزل وينام معه على السرير

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ