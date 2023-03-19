مذيع صباح الخير يا مصر: كابيتانو أضخم برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم

أكد الإعلامي مصطفى كفافي، أن برنامج كابيتانو مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو أضخم برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، ويعتبر مشروع دولة لرياضة كرة القدم، للتفتيش عن المواهب الكروية في كل المحافظات.

وأضاف كفافي خلال تقديم حلقة اليوم، الأحد، من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في الماضي، كان لدينا الكشاف الذي يجوب المحافظات ويذهب إلى مراكز الشباب للرهان على أفضل اللاعبين وتصعيدهم إلى الدوري الممتاز، لكن برنامج كابيتانو مصر ذهب إلى اللاعبين في عقر دارهم".

وتابع، أن المباراة النهائية للموسم الأول من البرنامج كانت في منتهى القوة والحماس، كانت بين مجموعة من الأشبال الذين سيكونون نواة لجيل كامل نفخر به في الكرة المصرية.

إلى ذلك، أكدت الإعلامية بسنت الحسيني، أن البرنامج يعمل على حل مشكلة اكتشاف المواهب، إذ أن هناك مواهب كثيرة جدا في الربوع والنجوع وجميع المحافظات المصرية بما في ذلك المحافظات الحدودية، وفي زيارة الرئيس السيسي التفقدية لنادي شربين تحدث مع الأشبال الصغار في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وشجعهم كي يكونوا لاعبين مميزين وقال لهم "لازم يبقى عندنا أكتر من محمد صلاح"، ومن ثم، فإن برنامج كابيتانو مصر سيكون علامة مهمة في تاريخ الكرة المصرية.

