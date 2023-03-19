مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع وإصابة 4 أشخاص

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب وإصابة 4 آخرين ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العامرية العام، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وجاري المتابعة مع المستشفى.