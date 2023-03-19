عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالبحيرة

مصرع و إصابة 5 أشخاص
مصرع و إصابة 5 أشخاص بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث  انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي  اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

txt

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين جرار وسيارة ميكروباص بالبحيرة

txt

ختام الدورة التدريبية لرفع كفاءة مديرى الأزمات بجهاز محافظة البحيرة

مصرع وإصابة 4 أشخاص 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب وإصابة 4 آخرين ونقلوا جميعاً إلى مستشفى العامرية العام، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وجاري المتابعة مع المستشفى.

البحيرة محافظة البحيرة انقلاب سيارة مصرع شخص حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب 5 أشخاص الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية مصرع واصابة إصابة 4 أشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

ضحية مدير أشهر فرع للمأكولات: نشر صور جسدي بحساب سهير المليجي

الزوجة وقفت ناضورجية لـ عشيقها.. حكاية ربة المنزل والحلاق في الجيزة

35 جنيها دفعة واحدة| هبوط قوي في سعر الذهب بعد سلسلة ارتفاعات.. وهذه قيمته بالدول العربية

متداول.. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

ترشيحاتنا

مستوى قياسي جديد.. رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية في مجموعه

للتعاون في مواجهة الجماعات المسلحة.. توقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران

الزمالك اليوم.. نجم الأبيض يقترب من الأهلي واستقالة جديدة وغموض بمصير فيريرا

لقطات صادمة لسيدتين تعتديان على شاب داخل كمبوند بالشيخ زايد..شاهد

التعليم تستعد لتنظيم دورة رمضانية بين المدارس لتشجيع الطلاب على الرياضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرده من العمل.. عامل هندي يشعل النيران في 12 سيارة

لمرضى السكر في الصيام.. روشتة لتجنب التعب خلال الشهر الكريم

لن تصدق.. حقيقة تسبب اللحوم الحمراء في سرطان القولون

بعد تصريحها المثير للجدل.. 10 صور وضعت رانيا يوسف في مأزق

فيديو

حافظ على مدخراتك.. بديل شهادة الـ18% في بنك مصر والأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ