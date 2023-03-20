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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اشترطات الحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، شروطا للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

ونصت المادة 4 من القانون علي :"يشترط للحصول علي ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية ، توافر الشروط الآتية علي الأخص :

1 - أن يقتصر عمل الشركة علي مزاولة الأنشطة المرخص لها بها .

2 - تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد .

3 - أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبــات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخري اللازمة للحصول علي الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، علي أن يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة 2019.

وضع ذات القانون  تعريفا صريحا لـ" التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي  وهي نمـوذج أعمـال قـائم علي استخدام التقنيات التكنولوجية من خلال الوسائط الرقمية المتعددة لتبـادل البيـانات أو المعلـومات أو تشغيل وإدارة محفظة التمويل الاستهلاكي .

الانشطة المالية غير المصرفية قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية التكنولوجيا المالية وسائل الدفع غير النقدي

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