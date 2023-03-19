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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع برنامج "رحلة التعلم المدمج" لبناء قدرات المعلمين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي التعليم، سير العمل في فعاليات البرنامج التدريبي "رحلة التعلم المدمج" والذي تنظمه إدارة التدريب بالمديرية ، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم  بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "علمني" ، ويتم تنفيذه البرنامج في 50 مدرسة تابعة  لإدارة تعليم الوسطى. 

وأشار وكيل الوزارة  محمد عبد التواب ،إلى تفقده جانباً من التدريب، خلال زيارته لإدارة الواسطى، وذلك بحضور  غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب،  نبيل محمد حسن مدير إدارة الواسطى ، الأستاذة ناصر أبو بكر وكيل الإدارة ، موضحاً أن التدريب يعقد على مدار يومين "  اليوم الأحد  وغداً " ويشارك فيه ما يزيد عن 50 مدير مدرسة وموجه عام التربية الاجتماعية وموجه عام التربية النفسية ومعلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية

وأوضح "عبدالتواب" أن الهدف من التدريب الارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين ومديري المدارس وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيداً بالجهود الملموسة والتعاون المثمر مع مؤسسة" علمني" والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم وذلك لتنفيذ مبادرات وبرامج للارتقاء بالعملية التعليمية ،مطالبا مديري المدارس بنقل خبراتهم وتجاربهم للمعلمين والطلاب في المدارس لينعكس على العملية التعليمية بالايجاب

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من جانبها أضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب،أن البرنامج التدريبي يستهدف  تمكين المعلمين بالمدارس الحكومية من دمج التكنولوجيا الحديثة بالتعليم وتحويل عملية التعلم من الطرق التقليدية والتعلم المباشر إلى التعلم "عن بُعد" عبر المنصات التعليمية المختلفة لضمان استكمال العملية التعليمية بشكل يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030 في إطار محور التحول الرقمي إلى جانب اكتساب المهارات الأساسية لتمكين الطلاب من استخدام التكنولوجيا

 

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