تراجع أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات الأسبوع.. تفاصيل

تراجعت أسعار العملات العربية فى بنوك مصر والأهلى وارتفع الدينار الكويتي في البنك المركزى فيما استقرت باقى أسعار صرف العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 19 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .



أسعار العملات العربية



الدينار الكويتي يسجل 100.54جنيه

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي:هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا لنحو 96.89جنيه للشراء و100.54جنيه مقارنة 100.57 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضى بانخفاض 3 قروش.



وتراجع سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.18جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع مقارنك 8.24 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضى بانخفاض 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.39جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 96.89جنيه للشراء و 100.54جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.18جنيه للشراء و8.21جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 100.60جنيه للشراء و 101جنيه للبيع مقارنة 100.83جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي مسجلا زيادة 18 قرش .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.20جنيه للشراء و8.24جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .