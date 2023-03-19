الحديد والصلب للمناجم تستهدف 145.4 مليون جنيه العام المالي المقبل

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، اليوم الأحد، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح قدره 145.4 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر سجلت صافي ربح بلغ 69.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 17.01 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 152.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

يشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم هي شركة منقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية.

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

سداد مديونيات شركة الحديد والصلب

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أنه جار تصفية شركة الحديد والصلب وسداد ما عليها من مديونيات تقدر بنحو 12 مليار جنيه حيث حصلت وزارة البترول حصلت على جزء من أرض المصنع الحديد والصلب مقابل مديونية مستحقة على الشركة ، وحصل أغلبية العمال على مستحقاتهم التي بلغت 2.5 مليار جنيه.

