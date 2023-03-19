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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان المملكة.. خبير سعودي يحدد شروط رؤية هلال رمضان بالعين المجردة

هلال رمضان
هلال رمضان

قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن شهر رمضان يبدأ يوم الخميس القادم وينتهي في يوم خميس، وسيكون عيد الفطر المبارك يوم جمعة.

وحسب قناة “العربية” السعودية، قال الزعاق، إن “الهلال لا يرى بالعين المجردة إلا حال ظهور القمر قبل مغيب الشمس ويمكث بعد مغيبها، وشروطه أن يخرج من حيز الغبار والأتربة مع صفاء الأجواء”.

وأضاف أن “القمر يسير خلف الشمس منذ بدء شهر شعبان متجها من الغرب إلى الشرق محاولًا أن يدرك الشمس وسيدركها تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء، حيث سيغرب قبل مغيب الشمس ولن يظهر بعد ذلك”.

وأوضح أنه “بعد مغيب شمس الأربعاء سيمكث القمر 40 دقيقة، وعلى ذلك تكتمل عدة شهر شعبان 30 يومًا ويكون الخميس أول أيام شهر رمضان”.

وفي وقت سابق من اليوم، دعت المحكمة العليا السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء المقبل، والابلاغ الفوري لأقرب مركز أو محكمة.

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وقالت المحكمة العليا السعودية في بيان، "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "167 / هـ" إن يوم الثلاثاء، هو غرة شهر شعبان لعام 1444 هجري فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هجري ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 21 مارس 2023".

وأضاف: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

الأرصاد الجوية السعودية رمضان عيد الفطر شهر رمضان المملكة المملكة العربية السعودية

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